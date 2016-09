Manage: il tire sur un client d'un café, poignarde un autre en criant "Allahu Akbar"

Charleroi-Centre

Le tribunal correctionnel de Charleroi a examiné ce mercredi une affaire de tentative de meurtre survenue en novembre 2015, à Manage.

Ivre, Albano B. (Buttaro) était entré dans un café de Manage en criant Allahu Akbar. Il avait blessé un client par balle avant de poignarder un autre, après lui avoir demandé s'il était arabe. Le parquet a requis 5 ans de prison. Albano B. ruminait une vieille dispute avec un certain Redouane. Dépressif et alcoolique, le prévenu avait contacté des proches, le 23 novembre 2015, en leur expliquant qu'il s'apprêtait à commettre une bêtise. Muni d'une arme de poing et d'un couteau, il s'était rendu au café "Le Gin" à Manage pour régler ses comptes avec ledit Redouane. Ivre mort et sous l'emprise de médicaments, il avait tiré une première fois vers une voiture, puis dans la vitrine du bistro, avant d'entrer en hurlant "Allahu Akbar".

Il s'est ensuite dirigé vers le comptoir et a réclamé la caisse à un client qui a aussitôt reçu une balle dans la cuisse. Albano B. a ensuite demandé à un mineur d'âge d'origine turque de se lever en lui demandait s'il était arabe. La victime a semble-t-il glissé en se relevant et l'auteur lui a porté deux coups de couteau, l'atteignant au rein. Plusieurs clients ont finalement réussi à l'attirer à l'extérieur du café et l'ont passé à tabac. Retrouvé inconscient, le prévenu a passé deux jours dans le coma et conserve des séquelles permanentes.

Détenu depuis les faits, Albano B. a comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour tentative de meurtre avec la circonstance aggravante d'un mobile ethnique. Selon le parquet, l'intention homicide est établie sur le mineur poignardé, vu les armes utilisées, le nombre de coups et les appels téléphoniques précédant son acte. "Dix jours après les attentats de Paris, les faits ont provoqué la terreur chez les clients du café", ajoute le substitut Lafosse qui estime également le mobile racial établi. Au terme de son réquisitoire, le parquet a requis 5 ans de prison ferme.

L'avocate du prévenu a pour sa part sollicité un sursis probatoire. Elle estime en effet que son client, émotionnellement instable, n'était pas animé d'une intention de tuer. Il aurait pu, dit-elle, aller au bout de son acte avec son arme de poing s'il l'avait voulu. En outre, il blesse également un Belge, ce qui exclut le caractère racial.

Brahim H., poursuivi pour avoir roué de coups le prévenu qui l'avait mis en joue, a plaidé l'acquittement. Le parquet n'a d'ailleurs pu prouver sa participation active au règlement de comptes qui a plongé Albano B. dans le coma. Jugement le 5 octobre.