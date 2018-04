Un accident de travail mortel est survenu au sein de l'entreprise Technimetal de Marchienne-au-Pont (Charleroi), mardi matin.

Une plaque de métal est tombée sur deux ouvriers, tuant l'un d'eux sur le coup. Blessé, le collègue de la victime a été hospitalisé. L'auditorat du travail et les services du contrôle du bien-être sont descendus sur place. Les faits sont survenus au sein de l'entreprise Technimetal, installée rue de Châtelet à Marchienne-au-Pont et spécialisée dans la fabrication et le placement de portes métalliques.

Selon l'auditeur du travail du Hainaut, Charles-Eric Clesse, les deux ouvriers étaient en train de démonter une toiture métallique lorsqu'une plaque s'est désolidarisée pour s'écraser sur eux. L'une des victimes, qui travaillait au sein de la société depuis plusieurs années, a été tuée sur le coup. Son collègue, blessé aux mains et aux membres inférieurs, a été transporté en milieu hospitalier. Ses jours ne seraient pas en danger.

La police locale de Charleroi, l'auditorat du travail et les services de contrôle du bien-être sont descendus sur les lieux afin de vérifier que les mesures de sécurité étaient bien appliquées.