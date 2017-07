La police locale de Charleroi a découvert samedi une plantation de cannabis dans une habitation de Marcinelle (Charleroi).

Au total, 197 plants ont été retrouvés dans la cave. Le couple, qui occupe la maison, s'est livré aux forces de l'ordre le lendemain, à son retour de vacances. La police locale de Charleroi avait reçu des informations concernant l'existence possible d'un trafic de cannabis au départ d'une habitation de la rue de la Cité de l'Enfance à Marcinelle. Samedi, les enquêteurs ont investi les lieux et ont constaté que la maison empestait la marijuana. Dans la cave, ils ont découvert 197 plants ainsi que le matériel nécessaire à la culture (ventilateurs, lampes au sodium, etc.). Une balance de précision, des sachets de conditionnement, une effriteuse et près de 300 grammes de cannabis ont également été saisis.

Les enfants du couple, nés en 1997, étaient présents et ont été interpellés. Leurs parents, en vacances, se sont livrés aux forces de l'ordre dimanche, à leur retour de vacances. Ils devaient être présentés au parquet ce lundi.