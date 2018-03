La PJ de Namur a mené une vague de perquisitions pour intercepter une bande de voleurs.



Cela faisait un moment que la PJF de Namur ciblait une bande de gangsters carolos, actifs dans les cambriolages et les "vols cargos" (à bord de camions, souvent sur des aires d’autoroute). Et ce vendredi à l’aube, le juge d’instruction namurois a décidé de passer à l’action, lançant une vague de perquisitions. Dès l’aube, des policiers encagoulés et lourdement armés ont investi une habitation de la rue des Fleurs à Monceau-sur-Sambre, ainsi que des boxes de garage à Jumet et Ransart. Trois suspects ont rapidement été interceptés, mais trois autres ont pu prendre la fuite, poursuivis par les enquêteurs namurois.

Un barrage a ainsi été dressé sur le ring de Charleroi, à hauteur de Marcinelle. Les truands ont bien tenté de forcer le dispositif, ce qui a d’ailleurs conduit les policiers à ouvrir le feu. Immobilisés, les deux occupants du véhicule ont alors tenté de s’enfuir en sautant du pont ! Ils ont effectivement atterri 8 mètres plus bas, dans la rue Cambier Dupret, mais se sont fait très mal. Les jambes brisées, l’un d’eux a dû être transporté en milieu hospitalier !

Les enquêteurs ont d’ores et déjà retrouvé une partie du butin au sein des garages. Cinq suspects ont pu être entendus par les enquêteurs qui recherchent toujours le sixième. Ce vendredi soir, le parquet de Namur se refusait à tout commentaire mais les premiers mandats d’arrêt commençaient déjà à tomber. Il semble que la bande sévissait depuis plusieurs semaines dans le Namurois, ainsi que dans la région de Charleroi.