Comme elle l’avait fait la veille pour Anthony Maitrot (19 ans), la chambre du conseil de Charleroi a prolongé d’un mois le mandat d’arrêt de son frère, Youry Fleron.





Les deux frangins sont en effet soupçonnés de l’agression mortelle de Christiane Thys, cette sexagénaire retrouvée étranglée et poignardée dans son appartement de Dampremy, en novembre dernier. Anthony Maitrot a reconnu s’être rendu chez la victime, cagoulé et muni d’un couteau, pour lui dérober son écran plasma et sa tablette. Un vol qui aurait été commandité par son grand frère, connu de la Justice et récemment condamné à une peine avec sursis. Mais lorsque Christiane Thys s’est mise à crier, le jeune homme a été pris de panique et l’a tuée.





Et quand son aîné a compris la gravité des faits, celui-ci a ordonné à son cadet de remettre le butin en place, ce qui a conduit les enquêteurs sur une fausse piste, dès le départ des investigations. Mais l’audition de voisins a finalement remis les policiers sur le droit chemin.





La semaine dernière, les deux frères ont été interrogés puis placés sous mandat d’arrêt pour meurtre afin de faciliter un vol.





Une reconstitution est prévue dès la rentrée des congés de Pâques. Son objectif principal sera de déterminer le rôle du frère aîné.