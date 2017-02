Qui succédera à Wendy Fimiani et Diego Conte, respectivement Miss Italia Charleroi et Ragazzo In 2016 ?

Il est évidemment trop tôt pour répondre à la question. Toutefois, l’incontournable concours incarnant à lui seul l’italianité de la région est de retour.

Samedi, les candidates et candidats se sont donné rendez-vous dans le show-room de Meubles Italy, sur la chaussée de Courcelles, pour un premier shooting photo.

“Nous n’en sommes qu’au début de l’aventure. Je remercie d’ailleurs M. Vito qui nous accueille dans son établissement”, explique Maria Di Donato, présidente de l’ASBL Vita Italiana All’Estero (VIALE). “Il n’est pas encore question du concours à proprement parler. La séance de photos fait office de préparatif. Les candidats viennent, d’ailleurs, de recevoir leur t-shirt, floqué au nom du concours.”