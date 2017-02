Deux véhicules qui étaient stationnés dans une rue de Monceau-sur-Sambre (Charleroi) ont pris feu, durant la nuit de mercredi à jeudi.

Le rayonnement a causé des dégâts aux façades de quatre habitations environnantes et provoqué un début d'incendie dans l'une d'elles. Ses deux occupants ont dû se réfugier à l'arrière. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont dû intervenir vers 0h30, jeudi, pour éteindre l'incendie des deux véhicules, qui étaient garés dans la rue Saint-Fiacre. A l'arrivée des sapeurs, les deux voitures étaient entièrement embrasées et le rayonnement de la chaleur avait provoqué des dégâts aux portes, châssis et toitures de quatre habitations proches.

Ce rayonnement a provoqué un important dégagement de fumée dans l'une d'elles, obligeant les deux occupants à se réfugier à l'arrière en attendant les secours. Les deux victimes sont néanmoins indemnes.

Avertie des faits, la police locale de Charleroi s'est rendue sur place et a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce double incendie de voitures qui pourrait être criminel.