Le bébé de 3 mois, porté disparu depuis lundi à Montigny-le-Tilleul, après que son père ne l'a pas restitué à sa mère, a été retrouvé sain et sauf, a-t-on appris mercredi de source proche de l'enquête.

La police fédérale avait diffusé mardi un avis de recherche, précisant que la camionnette du suspect avait été aperçue pour la dernière fois sur l'autoroute A17 à Rekkem (Menin), en direction de la France. Un point presse du procureur du Roi de division de Charleroi, Vincent Fiasse, aura lieu ce mercredi à 15h00. La police judiciaire fédérale avait diffusé mardi un avis de recherche à la suite de la disparition d'un bébé de 3 mois qui n'avait pas été restitué par son père à sa mère. La camionnette du suspect avait été aperçue pour la dernière fois sur l'autoroute A17 à Rekkem (Menin), en direction de la France.

Lundi dernier, Mirhad Yildirim, un bébé de sexe masculin et âgé de trois mois, n'a pas été restitué par son père, Mesut Yildirim. Celui-ci devait le rendre à sa femme domiciliée à Montigny-le-Tilleul. "Celle-ci n'a plus de nouvelles de son bébé Mirhad et est très inquiète", avait indiqué la police judiciaire fédérale dans son avis de recherche.

Mesut Yildirim circulait à bord d'une camionnette blanche de marque Nissan, modèle Primastar et immatriculée 1-NBF-365.

Le véhicule avait encore été aperçu mardi à 10h32 sur l'autoroute E17 à Rekkem en direction de la France.

Le bébé a été retrouvé sain et sauf, mais on ignore pour l'heure si son père a ou non été interpellé. Le procureur du Roi de division de Charleroi, Vincent Fiasse, donnera un point presse ce mercredi après-midi, à 15h00.