Sa voiture a fini sa course dans la végétation.

Un accident dramatique est survenu, ce jeudi vers 17 heures, sur la route de Gozée à Montigny-le-Tilleul. Circulant en direction de Beaumont au volant de son véhicule, un automobiliste a subitement dévié de sa trajectoire alors qu’il venait de redémarrer du feu, au carrefour avec le col de Landelies. Peut-être victime d’un malaise, le conducteur a filé vers la gauche et a fini sa course dans la végétation, en percutant des arbustes.

Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place et ont dégagé la victime, en arrêt cardiaque. Après plusieurs minutes, les urgentistes sont parvenus à ranimer le malheureux et à le stabiliser pour le transporter d’urgence à l’hôpital Vésale. Aux dernières nouvelles, le conducteur était toujours entre la vie et la mort.

La police locale de la zone Germinalt est également descendue sur les lieux et s’est chargée du constat d’usage.