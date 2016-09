Nouveaux horodateurs à Charleroi: mieux vaut être patient

Charleroi-Centre Charleroi

Installés depuis peu, "ils sont à la pointe de la technologie " selon Emmanuel Pepinster, le directeur de la régie Communale Autonome (RCA) de Charleroi qui gère le parking payant en voirie : ils, ce sont les nouveaux horodateurs. "Les plus modernes de Belgique" , observe-t-il.

Les Carolos seraient-ils rétifs à la nouveauté ? Ils sont nombreux, en tout cas, à ne pas maîtriser le fonctionnement de cette nouvelle génération d’appareil. "Nous étions sur un modèle obsolète âgé de plus de dix ans", poursuit le directeur. "Beaucoup étaient hors service, nous étions confrontés à une recrudescence des vols. C’est ce qui nous a amenés à lancer un marché de remplacement. Notre choix s’est porté sur ce qui nous semblait le plus robuste et le plus performant. Sur le terrain, le démarrage est difficile. Et c’est normal : des réglages s’imposent, des écrans sont mal calibrés, il faut les reprogrammer."

Pour en avoir le coeur net, nous avons "testé" nous-mêmes une borne sur le boulevard Tirou, à hauteur du café des Colonnades et de l’Irish pub.

Et le fonctionnement ne nous a pas convaincus. Avant, il fallait introduire le compte exact dans le monnayeur, sans quoi l’horodateur vous restituait vos pièces -au point de vous décourager.

Désormais, il convient d’encoder son numéro de plaque pour entamer les opérations de paiement. Sans quoi c’est impossible. Sur la borne, l’affichage de l’écran tactile se commande à partir d’un bouton central. C’est après que les choses se compliquent : car là où un simple effleurement du doigt suffit sur le clavier de son smartphone ou de sa tablette, il faut appuyer avec insistance durant 2 à 3 secondes.

On s’y reprend encore, puis encore, au point de se demander s’il n’y a pas un problème. On abandonne avant de relancer toute la procédure à zéro :, il y a de l’impatience et de l’exaspération dans l’air.

Trois, quatre , cinq minutes s’écoulent. Cinq longues minutes avant qu’enfin, on ait saisi le bon numéro. Cinq minutes vous imaginez : c’est une éternité. Tout performant et intuitif qu’il soit, le modèle dernier cri va devoir se faire apprivoiser. "Nous laisserons un temps d’adaptation pour que chacun s’y habitue", promet Emmanuel Pepinster. Et de répéter que des réglages doivent encore intervenir ça et là. "Identifier les problèmes et aider les usagers à s’en servir correctement, c’est la mission prioritaire de nos six agents constatateurs, ainsi que des stewards urbains qui leur donnent un coup de main." Vous voilà prévenus : armez-vous de zénitude et de persévérance lors de votre prochain stationnement en ville.