C'était dans l'air depuis quelques jours. Le club de Monceau voulait lancer une deuxième équipe première. La saison prochaine, le club alignera une formation en quatrième provinciale.

"La volonté est de donner du temps de jeu à nos U21 pour les aguerrir pour la suite des opérations", lance Gino Campagna, le président du club.



Pour lancer cette idée, le club a décidé de faire confiance à un homme expérimenté. Karim Fekrioui, ex-entraîneur des espoirs du RCCF et de Châtelet arrive à Monceau. "C'est un homme d'expérience. Il a un excellent CV et de belles qualités. Il travaillera avec Michel Dufour et les U21 pour développer ce projet. La volonté est de faire monter cette équipe en P3, rapidement."