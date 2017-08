Charleroi-les-Bains est une institution pour les Carolos, mais les gens viennent de partout pour ce petit coin de paradis, du côté du lieu-dit des Grands Lacs, à cheval entre Marcinelle et Loverval.

Il faut dire que l’endroit à de quoi séduire. Ses atouts ? Une grande piscine à ciel ouvert, entièrement rénovée il y a moins de quatre ans. Une cafétéria/bar avec concerts en plein air et petite restauration à prix d’ami. Deux lacs, peuplés de cygnes, au cœur d’un bois propice aux promenades. Un minigolf à 18 trous, et deux aires de jeux pour les plus jeunes. Le tout dans une vallée bien calme, entourée d’arbres aux feuillages épais, au centre des quartiers résidentiel verts de la banlieue de Charleroi.

On se laisse aisément surprendre : à moins de deux minutes du ring, cinq minutes du centre-ville à peine, on se retrouve dans un univers complètement différent des grandes artères qui sillonnent le Pays Noir. Au revoir trafic, klaxons et immeubles, dites bonjour aux arbres, à l’herbe et au silence.

La piscine est composée de deux bassins, un grand de 50 mètres - sans pour autant dépasser 1 mètre 80 de profondeur - et une petite pataugeoire pour les enfants.

Les plus aventuriers peuvent se diriger vers le troisième bassin, qui sert de point de chute à un tremplin et un toboggan géant. L’eau y est chauffée à 24 degrés et, durant l’été, on peut aller piquer une tête même par mauvais temps.

Les gardes de sécurité et les maîtres-nageurs sont présents 7 jours sur 7. Les shorts sont interdits, mais soulagement : il ne faudra pas porter de bonnet, même en cas de cheveux longs. Quant à la fréquentation, elle va d’une trentaine de personnes les jours pluvieux ou couverts, à plus de 1.500 durant les heures de canicule.

Hors de l’eau , il y a le coin pique-nique, où on peut déposer sa glacière et étaler une couverture, au soleil ou à l’ombre. En face, le bar attend les curieux avec des burgers, des potatoes, des brochettes d’agneau, des salades et autres sandwiches. On y mange, en quantité, pour moins de 10 euros par personne.

Et deux fois par mois, en général le premier et dernier jeudi (selon la météo), des concerts en plein air sont organisés en soirée.

L’ambiance de la terrasse se fait alors plus festive et les jeunes qui ont repris le commerce cette année pour "mettre en valeur les endroits oubliés de Charleroi" proposent des soirées à thème, avec des cocktails inventifs.

Le 3 août, sauf pluie, ce sera par exemple Blues&Gin, pour siroter des cocktails à base de gin, en écoutant du blues en live.