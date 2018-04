Un peu plus de 207.500 visiteurs : l’an dernier, les douze sites et attractions de référence de la Maison du tourisme de Charleroi ont égalé la fréquentation de 2016 où la ville célébrait les 350 ans de sa naissance, tandis que le Bois du Cazier commémorait les 60 ans de la catastrophe du 8 août. "Si l’on écarte les chiffres du centre aquatique de plein air de Marcinelle, nous avons même connu une progression de près de 5.000 entrées en 2017" , se félicite l’échevine du Tourisme de Charleroi Anne-Marie Boeckaert (PS).

Le Bois du Cazier conforte sa première position devant le musée de la Photo : les entrées y ont augmenté de près de 5 %. Les promenades guidées constituent un autre produit phare de la Maison du tourisme : elles ont attiré autant de participants qu’en 2016, soit 6.450 pour les groupes et 4.914 pour les individuels : un peu plus de 11.000 qui s’ajoutent aux visiteurs des musées. "Les demandes de renseignements sur l’offre touristique ont été un peu moins nombreuses à l’Office et à la Maison du tourisme, de 30.282 à 24.494 (-20 %) mais elles sont compensées par une hausse du trafic Internet : le website a vu ses consultations progresser d’un peu plus de 10 %."

Les visiteurs flamands apprécient Charleroi : 69 groupes du Nord du pays ont été guidés à travers la ville, contre 64 en 2016 (+8 %).

"La Flandre est l’une de nos cibles privilégiées pour 2018, avec le nord de la France. Pour cette saison, nous avons repensé et étoffé notre catalogue promenades" , poursuit l’échevine Boeckaert. "Nous y mettons la BD et l’art urbain à l’honneur, mais aussi l’insolite, qui servira de fil conducteur à l’édition 2018 des journées du patrimoine. Dans ce cadre, nous finalisons un dépliant qui reprendra de nombreuses offres décalées dont le circuit Porte Ouest en métro aérien avec retour à pied par le chemin de halage, une plongée dans les décors industriels et l’univers du street art."

Pour la BD, de nouveaux produits vont faire leur apparition, à destination d’un public familial. Une nouvelle promenade découverte sur les terrils a été aménagée et balisée. Un dépliant lui est dédicacé.

4 terrils aménagés pour les promenades



Les terrils, ce sont les balcons du Pays noir, la Maison du tourisme veut y attirer des visiteurs en dehors des sorties de groupe ou des promenades organisées. Dans ce cadre, un nouvel itinéraire a été aménagé et balisé : il traverse les quatre terrils de Marchienne et Dampremy, le Bayemont et le Saint-Charles ainsi que les deux Théodore (nouveau et ancien).

Ce circuit de 4 km offre une vue hors norme sur les installations sidérurgiques et le canal Charleroi-Bruxelles. "La Régie de Quartier a travaillé près d’un an pour préparer les sentiers de randonnée, qui côtoient ceux du GR de la boucle noire sur certains tronçons" , dit l’échevine. Des escaliers rendent l’ascension accessible aux familles. Le terril de Bayemont est né des extractions du puits n°18 de Monceau Fontaine, dit puits Parent. Il a été creusé en 1844 : son nom est celui de l’homme d’affaires marchiennois qui avait acheté des bois à la Docherie pour y construire des cités ouvrières. Au sommet, on découvre l’enfilade de la chaîne des terrils. La nature a colonisé le Saint-Charles où l’on découvre une roselière. La traversée des deux Saint-Théodore offre un panorama époustouflant sur les aciéries et le Haut-Fourneau n°4.

Brochure gratuite disponible à la Maison du tourisme.