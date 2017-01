Le bourgmestre des Bons Villers, Emmanuel Wart (MR), va participer au jeu télévisé Septante et Un, sur RTL, en février prochain.

Et sur les 70 personnes qu’il pouvait inviter, il a choisi 20 personnes issues de son propre groupe politique.

C’est le conseiller d’opposition Mathieu Perin (cdH), qui ne cache plus ses ambitions de devenir un jour bourgmestre de la petite commune des Bons Villers, qui a mis le feu aux poudres lors du dernier conseil communal : “C’est un scandale ! Le bourgmestre est invité en tant que bourgmestre des Bons Villers, pas en tant que membre du MR. C’est de la publicité pour les conseiller et le groupe MR !”

Une question, de prime abord innocente, sur la participation du bourgmestre au jeu, s’est finalement retrouvée au cœur des débats de la séance publique, et aurait aussi troublé le huis clos.

Deux problèmes , pour l’opposition : tout d’abord, le fait que des membres du MR soient invités en priorité, avant les citoyens, pour un jeu où les participants peuvent gagner de l’argent (jusqu’à 3.000€). “On se retrouve donc avec 20 membres du MR qui ont des chances de gagner de l’argent, et aucune obligation de l’utiliser pour la commune s’ils décident de garder la somme : c’est du favoritisme”, s’est emporté le jeune cdH.



Le second problème, c’est que la section locale du MR va prendre en charge le déplacement en car pour la cinquantaine de citoyens : “Ce n’est pas neutre, du tout, c’est essayer de donner une bonne image du MR en profitant du statut de bourgmestre. Emmanuel Wart est le bourgmestre des citoyens, pas de son parti, qu’est-ce que le MR a à voir là-dedans ? Rien du tout”, a-t-il continué. “À Erquelinnes, Estinnes, Fontaine-l’Evêque et Gerpinnes, c’était public et apolitique. Ici, c’est l’inverse… un scandale.”

Le conseiller Ecolo, Henri Megali, n’a pas tardé à se joindre au cdH : “Le problème, c’est que tout s’est fait derrière le dos des conseillers : le bourgmestre a décidé de s’occuper de tout, sans même mentionner que la commune allait participer à un jeu télévisé. Je l’ai appris d’un citoyen qui en avait entendu parler par un autre… Il a verrouillé toute la communication, alors que nous aurions tous voté pour qu’il puisse prendre le car communal.” Et d’ajouter : “C’est Manu (NdlR : Emmanuel Wart) en tant que bourgmestre qui a été invité, pas en tant que Manu, ni en tant que MR.”





Emmanuel Wart (MR) : “J’ai invité des amis, je le revendique”

, s’explique Emmanuel Wart (MR), visiblement énervé par l’attaque de l’opposition durant la séance publique. Fatigué, peut-être aussi, des attaques à répétitions qu’il reçoit de la part du groupe cdH.

D’ailleurs, l’homme politique ne fait pas que reconnaître qu’il a invité une vingtaine de membres de sa section locale : il le revendique. “J’ai d’abord envoyé une invitation à tous les membres de l’administration, le Directeur Général a toujours le mail qui a été envoyé à nos employés. J’ai reçu une vingtaine de réponses positives, et j’ai ajouté ces noms à la liste. Mais il faut 70 participants, donc j’ai élargi l’invitation.”

D’abord auprès de ses connaissances du MR, son groupe politique, dont il est – logiquement somme toute – très proche. “Là aussi, une vingtaine de personnes étaient intéressées pour venir jouer. Et la section a proposé de payer le car pour se déplacer jusqu’aux studios.”

Les sièges restants ont été distribués au compte-gouttes, lorsque des citoyens se montraient intéressés. Quant au car, “je ne voulais pas que ça soit la commune qui le paye, parce que c’est le bourgmestre qu’on a invité, pas la commune”, fait-il remarquer. “Si j’avais utilisé de l’argent communal pour me déplacer jusqu’à Bruxelles, on m’aurait attaqué en disant que je profitais de l’argent public pour des déplacements personnels, ça ne serait pas la première fois qu’un bourgmestre est attaqué pour cela. Pour éviter ces dérives, on a donc ouvert les places à tous les fonctionnaires, et ensuite à mes connaissances, je le revendique. Et l’argent, si je gagne, ira à l’association Oxygène, qui s’occupe de patients atteints du cancer.”

Des sympathisants n’ont d’ailleurs pas manqué de commenter : “Si c’est là-dessus qu’on attaque le bourgmestre, c’est que tout le reste est bien fait et qu’il n’y a pas de remarques.”