Les pompiers ont mis 45 minutes avant de dégager les victimes.

Un accident aussi spectaculaire que grave est survenu ce lundi matin, peu avant 6 heures, dans la rue du Bosquet à Gouy-lez-Piéton. Pour une raison indéterminée, le conducteur d'une Renault Twingo a perdu le contrôle de son véhicule peu avant le pont surplombant l'autoroute E42.

La voiture a effectué une embardée et a dévié sur la droite pour percuter de plein fouet un poteau d'éclairage.

Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur les lieux et ont entrepris de dégager les deux occupants, grièvement blessés et coincés dans l'habitacle écrasé. Les sapeurs ont finalement mis près de 45 minutes à découper la carcasse et extirper les victimes qui ont été transportées dans un état grave à l'hôpital Notre-Dame de Grâce de Gosselies. La police locale des Trieux s'est quant à elle chargée du constat d'usage.