Mauvaise semaine pour la SPA qui doit faire face à de nouveaux cas d’abandons.

Chaque semaine, la SRPA de Charleroi est confrontée à de nouveaux cas de maltraitance envers les animaux. Et certains semaines sont pis que d’autres. Cette nuit, la police locale est venue déposer un chien trouvé en rue au chenil d’attente. Mais un carton déposé devant la grille a rapidement attiré l’attention des enquêteurs : à l’intérieur, se trouvaient en effet quatre chatons et cinq chiots, entassés les uns sur les autres et grelottant de froid. Les policiers ont immédiatement mis ces petites boules de poils au chaud au sein du refuge.

Ce jeudi matin, les membres ont découvert avec stupéfaction les inscriptions sur la caisse en carton déposée à même le trottoir comme un vulgaire encombrant. « Bonne année. Cadeaux pour vous. Serve vous, c’est gratuis (sic). Chats et chiots à donner. Trouver leur une bonne famille », le tout agrémenté de dessins enfantins ! Ces sarcasmes ne sont évidemment pas du goût des amis des animaux, choqués que l’on considère ces petites bêtes comme de simples objets. « Etait-ce si urgent pour ne pas attendre l’ouverture ? », enrage le directeur de la SPA carolo, Franck Goffaux. « S’il y a des chatons et des chiots, c’est qu’il y a des parents : le nécessaire a-t-il été fait pour éviter que la situation se reproduise ? Comme le propriétaire n’a pas eu le courage de se signaler, nous ne pouvons pas lui proposer de l’aide ».

Les neuf bébés sont heureusement sains et saufs et sont déjà passés entre les mains du vétérinaire. Trop jeunes pour être proposés à l’adoption, les chatons ont été placés dans deux familles d’accueil en attendant qu’ils puissent supporter une stérilisation.

Pour la SPA, la semaine est plutôt morose. La veille déjà, deux American Staff étaient saisis. Les animaux étaient si affamés qu’ils se battaient entre eux pour la moindre miette de nourriture. Il suffit d’ailleurs de voir leur état cachectique pour être convaincu de l’absence totale de soins… Bref, la vie n’est pas toujours rose pour les membres de la société protectrice des animaux…