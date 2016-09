Quelque 220 pneus crevés sur le chantier du contournement de Couvin

Charleroi-Centre

Des faits de vandalisme ont été perpétrés sur le chantier du contournement de Couvin dans les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Pas moins de 220 pneus de bulldozers, tracteurs, remorques, voitures et camions ont été crevés, a indiqué Virginie Wuilmart, chef de corps de la zone des Trois Vallées. Les auteurs ont utilisé une perceuse pour commettre les méfaits à différents endroits de stockage du chantier. "Ce sont les responsables du chantier qui nous ont avisés. Nous avons fait appel au labo de la police judiciaire. Les constatations sur le terrain ne sont par ailleurs pas encore terminées. A ce stade, on n'exclu aucune piste. Il se peut donc que ces dégradations soient liées avec celles de 2015", a précisé Virginie Wuilmart.

En attendant le remplacement de tous les pneus crevés, les travaux sont à l'arrêt pour une semaine. "Il faut remplacer ces pneus. Mais vu leur spécificité, c'est la rupture de stock", poursuit la chef de corps. Le préjudice avoisine le million d'euro.

En mars 2015, des faits de vols et de vandalisme ont déjà été commis sur le chantier du contournement de Couvin. Les carreaux et pares-brise d'une grue à treillis, de bulldozers, de grues et de camion ont été brisés et des foreuses détruites. Le dossier avait été mis à l'instruction pour association de malfaiteurs et tentative d'homicide.