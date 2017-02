Un court-circuit sur un câble souterrain qui alimente une cabine électrique a privé lundi soir une partie des habitants de Montignies-sur-Sambre d'électricité, a confirmé mardi matin Jean-Michel Brebant, porte-parole de l'entreprise gestionnaire du réseau d'électricité Ores.



Selon ce dernier, quelque 3.800 ménages ont été touchés, plus une centaine par un second problème, survenu de façon concomitante, au niveau d'une relance automatique dans une cabine. La majorité des habitants touchés ont été privés d'électricité entre 21h15 et 22h02. Le second problème s'est lui manifesté entre 21h52 et 21h56. Dès le signalement des problèmes, les équipes d'intervention de l'entreprise Ores ont travaillé au rétablissement du réseau.