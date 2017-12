Souvenez-vous : en août dernier, une étude de l’Institut de santé publique (ISP) indiquait que dans un rayon de 20 kilomètres autour de l’Institut national des radioéléments (IRE) de Fleurus, une augmentation de 8 % du taux de cancer de la thyroïde avait été constatée.

Quatre mois plus tard, l’IRE a décidé de revenir sur cette étude qui, aux yeux de l’entreprise fleurusienne, n’a pas lieu d’être.

Face à cette étude, l’IRE a demandé une contre-étude qui a, dans la foulée, été réalisée par la faculté de médecine de l’ULB. Conclusion : d’un point de vue purement statistique, l’étude de l’ISP n’est pas significative. De plus, en ce qui concerne les cancers de la thyroïde, l’IRE est formel : "Les cancers sont multicausaux. Il est difficile de déterminer une moyenne. En définitive, il n’y a pas de raison de s’alarmer. Certes, le risque zéro n’existe pas, mais il doit être poussé le plus loin possible. Nous faisons en sorte quotidiennement de diminuer ce risque."

Pour faire simple, la sécurité est maximale puisque la dose radioactive à laquelle sont exposés les travailleurs est largement inférieure à celle autorisée par les autorités du pays. En Belgique, cette limite est fixée à 20 millisieverts (mSv) pour les travailleurs et à 1 mSv pour les citoyens proches des zones nucléaires. À Fleurus, les travailleurs ne seraient aujourd’hui exposés qu’à 1 mSv par an, contre 4 mSV par an en 2000. "Pour la population proche de l’IRE, la dose radioactive est de 0,016 mSv/an", reprend-on du côté de l’Institut national des radioéléments.

Rien de surprenant quand on sait que pour une radiographie, la dose radioactive est de 5 mSv.

Le mot d’ordre semble limpide : depuis l’incident survenu en 2008, l’entreprise s’est améliorée sur bien des points, tant au niveau de sa gestion que de la sécurité générale des lieux.