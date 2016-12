Une dame qui effectuait des opérations bancaire dans le sas de l'agence ING de la rue Masses-Diarbois à Ransart a été agressée par un homme armé, mardi vers 20h40. L'auteur lui a collé le canon de son arme de poing sur le flanc et a exigé qu'elle vide son compte. La victime a répondu qu'elle n'était pas fortunée et le truand a lui même tapé le montant de 500 euros sur le clavier. Le solde étant insuffisant, le malfrat s'est énervé et a menacé de tirer en affirmant que « sa femme était malade » et qu'il avait besoin de cet argent. Il a finalement pris les 60 euros que la préjudiciée tenait en main avant de quitter les lieux. La police locale de Charleroi a entamé des investigations mais pour l'heure, l'auteur court toujours.