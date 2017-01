Un accident spectaculaire est survenu ce mardi dans la rue Prépouillet à Ransart. Une conductrice a perdu le contrôle de sa Ford et a heurté un casse-vitesse qu'elle n'avait apparemment pas vu. Suite au choc, la voiture a effectué une embardée et a terminé sa course sur le flanc. Des témoins ont appelé les secours et ont tenté de dégager la victime, coincée dans l'habitacle. Avertis des faits, le SMUR de Marie Curie et une ambulance du PIT de Gilly sont descendus sur place. Mais fort heureusement, l'automobiliste est sortie indemne de ce crash. La voiture, en revanche, est probablement hors d'état de circuler.