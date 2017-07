Des dizaines de travailleurs contractuels qui opèrent en même temps comme indépendants pour le compte de leur employeur, une association de droit public de type Chapitre XII en défaut d’accomplir ses obligations légales, des démissions en cascade : c’est peu de dire que l’affaire de l’Espace Santé, siège de la direction de l’Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC) qui y a aussi établi sa polyclinique de centre-ville, agite le landerneau politico-judiciaire.

Alors que l’Office national de sécurité sociale (ONSS) a proposé plusieurs dates de convocation aux gestionnaires pour éclaircir la situation, le président de l’intercommunale Nicolas Tzanetatos (MR) vient de déposer le dossier au parquet, dans les mains de l’auditeur du travail. Il en a averti ce lundi le conseil d’administration de l’ISPPC : l’existence d’une fraude sociale ne fait plus l’ombre d’un doute.

Depuis des années , plus de vingt ans dans certains cas, c’est en violation de la loi de 78 sur les contrats de travail que des prestations sont effectuées à l’Espace Santé : des dizaines de professionnels (préleveurs sanguins pour la plupart mais aussi psychologues, kinés, logopèdes) exécutent des actes qui sont payés à l’ISPPC, alors que ces travailleurs interviennent sous le couvert de conventions avec le chapitre XII qui associe leur institution à la ville et au CPAS de Charleroi.

Intérêt du "système" : il permet d’échapper au paiement de cotisations sociales. Si elle n’a encore fait l’objet d’aucune estimation financière, la fraude s’annonce considérable. Elle se chiffrerait en millions d’euros.

Et l’association Chapitre XII ressemble de plus en plus au "radeau de la méduse" : depuis le départ de son ancien secrétaire Alain Dugauquier en 2014, les formalités légales n’ont plus été accomplies, plusieurs démissions sont intervenues, dont celle du trésorier.

Comme d’autres administrateurs, l’écologiste Luc Bogaert a décidé de rendre son tablier à la structure : dans un courrier au ministre de tutelle Pierre-Yves Dermagne (PS), il dénonce les manquements de l’entité sous la présidence f.f. de Bernard Van Dyck : "Aucune des questions que j’ai posées sur la légitimité des organes de gestion, l’accomplissement des devoirs, la traçabilité des décisions, le dépôt et la certification des comptes n’a trouvé de réponse", écrit-il. Ambiance.





L'ISPPC va dissoudre l'Espace Santé

L’association Chapitre XII de l’Espace Santé de Charleroi figure parmi les pires élèves de la classe dans l’état des lieux sur la gouvernance commandé par le gouvernement wallon, et mis en ligne la semaine dernière sur le portail pouvoirs locaux de la Région. En Wallonie, un seul organisme de droit public obtient une plus mauvaise cote que cette structure.

Cet indicateur et la mise à jour d’une fraude sociale ont convaincu le président de l’ISPPC de dissoudre la structure, et d’en rapatrier tout le contenu (activités, effectifs, etc.) dans le périmètre de l’intercommunale. À l’instar de l’opération d’absorption du Centre coordonné de l’nfance réalisée à la fin 2016. "Cela impose de remettre tous les organes décisionnels en ordre de marche", note Nicolas Tzanetatos.

À cette fin , il a demandé l’accord du parquet pour recomposer le conseil d’administration et poursuivre l’activité quelque temps, avec le président faisant fonction.

Le dossier pénal suivra son cours : il pourrait réserver des surprises, notamment sur les acteurs et le modèle de gestion du complexe immobilier de l’Espace Santé, propriété de la coopérative Gailly, Cogai en abrégé, une filiale de Solidaris.





Les administrateurs claquent la porte

Plusieurs administrateurs ont démissionné de l’Espace Santé après le CA du 3 juillet. Si la situation est encore difficile à démêler, on peut assurer que c’est le cas de l’Ecolo Luc Bogaert. Il dénonce unet unede la structure chapitre XII.

C’est à partir de juin que les pièces commencent à tomber : malgré son mandat, Luc Bogaert ne reçoit ni bilan ni rapport des réviseurs. La secrétaire de réunion n’a aucun mandat, aucun appui juridique ni suivi opérationnel du président. Le trésorier a démissionné, un autre administrateur a lui aussi claqué la porte, et le président f.f. ne possède pas une traçabilité écrite des décisions antérieures prises lors des CA ni d’une liste à jour des administrateurs.



"Ces démissions me font craindre des dysfonctionnements cachés, malheureusement non dénoncés. Et à mes questions, je ne reçois aucune réponse sur la légalité du mandat des administrateurs, je suppose que ma désignation n’a pas fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal… et personne ne sait me répondre."