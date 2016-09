Soutiens multiples lors des 350 ans de la ville de Charleroi ! (PHOTOS)

Charleroi-Centre

Vendredi dernier, la ville de Charleroi lançait les festivités liées au 350e anniversaire de sa naissance qui se sont étalées tout le week-end. L’élan a pourtant été coupé net vers 9 heures lorsque la nouvelle de la fermeture programmée de l’usine Caterpillar de Gosselies s’est répandue comme une traînée de poudre.

Pour les autorités communales, il n’était pas question d’annuler l’événement, mais d’en profiter plus sobrement. De nombreuses marques de soutien ont d’ailleurs fleuri tout au long des festivités, à commencer par l’Hôtel de ville qui arbore une banderole "Charleroi avec les travailleurs de Caterpillar". Samedi, les signes étaient également visibles dans le cortège des géants ou encore dans la parade historique. Plusieurs participants portaient un brassard distinctif. Les autorités ont fait référence au drame social dans leurs discours.

Hier, 300 Carolos ont entonné l’hymne de la métropole Pays de Charleroi après avoir observé une minute de silence.

La population, de son côté, a répondu à l’invitation. Elle voulait montrer son unité face à la triste actualité de vendredi. "Il faut rester unis pour ne pas se faire écraser par ce marché économique mondial", explique Catherine. "Je pense que chacun doit faire un effort en ce sens. Par exemple, en venant ici, je suis passée par la rue Neuve. Beaucoup de magasins sont fermés. Pourquoi ? Parce que nous les désertons pour aller faire notre shopping dans des grandes galeries commerçantes."

Bernard habite dans le centre-ville. Il ne voulait manquer les festivités pour rien au monde, sans pour autant occulter le contexte social morose du moment. "On n’oublie pas ce qu’il se passe. J’ai 47 ans et je connais le site de Caterpillar depuis que je suis tout petit. On pense aux travailleurs et aux familles, mais la vie doit continuer. En 350 ans, il s’en est passé des choses à Charleroi. C’est une nouvelle triste page qui se tourne. J’espère que des solutions seront trouvées pour que ça se passe au mieux."

Ce week-end, les Carolos ont montré qu’ils avaient peut-être un genou à terre mais qu’ils étaient prêts à se relever pour aller de l’avant, comme le feront les milliers de travailleurs touchés par le drame social.

"C’était un chouette week-end"

De la place Charles II aux quais de Sambre, la ville a bien vibré

Pour Fabienne, le 350e anniversaire de la ville de Charleroi était l’occasion de sortir en famille. Elle s’est donc rendue dans le centre-ville avec son mari, sa fille et ses petits-enfants dont Hina, quatre ans. La famille vit à Marchienne-au-Pont depuis 35 ans. "La ville organise un beau programme pour son anniversaire. Si la population n’y participe pas, cela n’a aucun sens. On a donc décidé de venir toute la journée", raconte Fabienne.

Tous ont assisté au cortège des géants et à la cérémonie des noces de diamant de Djean et Djène. "C’est important de transmettre l’histoire aux plus jeunes. Ils sont fascinés par les géants. On leur explique donc comment ils sont fabriqués. Ce week-end est un moment solennel. Il faudra attendre 50 ans pour revivre ça."

Fabienne vivait à la campagne avant de s’installer en ville pour le travail. Aujourd’hui, elle ne peut plus se passer de cet environnement de vie. "Il se passe tellement de choses positives à Charleroi. Tous les jours, il y a moyen de s’amuser, de s’occuper gratuitement. Malheureusement, certaines personnes préfèrent dénigrer la métropole. Les mentalités sont dures à changer."

Une opinion partagée par Bertrand qui vit dans le centre de Charleroi depuis 47 ans. "On est fier de notre ville, malgré ce qu’on entend parfois à son propos de la part de personnes qui ne la connaissent pas, qui n’y viennent jamais. Moi, j’aime le côté chaleureux des gens. Ils sont spontanés, ont le cœur sur la main et aiment faire la fête."

Les Carolos l’ont une nouvelle fois prouvé ce week-end lors des soirées et concerts. Alex en gardera à coup sûr un bon souvenir. "C’était un chouette week-end !"