Stacy, le cliché de la baraki carolo, c’est 52 vidéos et 30.000 likes.

Il y a un an, une jeune Carolo crée le personne de Stacy qui représente le cliché de la baraki de Charleroi. Elle est mise en scène dans des vidéos de quelques minutes publiées sur Facebook. Aujourd’hui, le personnage de Stacy a évolué et les vidéos sont de plus en plus vues jusqu’à avoir atteint 701.000 vues pour la dernière vidéo. Rencontrons la créatrice.





Qui est Stacy Star ?

"Stacy a 29 ans, elle a un gamin qui s’appelle Jason et qui vient d’entrer en primaire. Elle habite avec sa maman à la Ville Haute. Elle a deux copines qui sont deux Stacy en puissance. Stacy veut devenir une star mais on remarque qu’elle n’obtiendra jamais ce qu’elle veut. Elle est attachante, pathétique, immature et elle se laisse submergée par ses sentiments."

Pourquoi avez-vous commencé à faire ces vidéos ?

"J’ai créé le personnage de Stacy Star lors d’une soirée trop arrosée. Je prenais un accent de baraki et petit à petit le personnage s’est créé. À chaque soirée, mes amis l’attendaient avec impatience. Ensuite, j’ai fait des vidéos pour mes amis seulement et en septembre 2016, j’ai commencé à les partager. Ça a décollé tout de suite ! J’ai maintenant 30.000 personnes qui me suivent sur Facebook."

Les vidéos sont de gros clichés carolos, pourquoi ?

"Ce sont de l’autodérision dans mes vidéos, il faut arrêter de combattre les baraki. Il faut accepter que nous en avons ici et rire des Carolos. Je veux juste faire rire, je ne touche pas à des sujets importants. Je suis la pour détendre l’atmosphère."

Où trouvez-vous l’inspiration ?

"Dans une partie de ma vie. Les gens m’inspirent également, je croise des Stacy dans la rue très souvent. Il y a aussi des gens qui m’écrivent ou me contacte. Stacy, c’est un peu une partie de moi-même. C’est mon exutoire, elle fait ce que je ne peux pas faire dans la vraie vie. Par exemple frapper une femme dans le bus."

Est-ce que vous tournez vos vidéos toute seule ?

"Oui, normalement je me débrouille toute seule à part pour la dernière vidéo. C’est Antonio Spoto qui l’a tournée, c’est le gars de RTL Info. J’ai juste apporté mes vannes. J’aimerais bien faire un peu plus de partenariats."

Désirez-vous devenir célèbre ?

"De base, je n’avais aucune ambition, puis c’est devenu une espèce de drogue. Les gens me reconnaissent en rue, surtout ces derniers temps mes vidéos ont beaucoup pris. Des partenariat me contacte, j’ai énormément de messages de mes fans. Je me rends compte que j’en veux toujours plus. Stacy m’a ouverte des porte."