D’ordinaire, le spectacle Stars 80 prend place dans de très grandes salles couvertes et capables d’accueillir des milliers de spectateurs. Les Zenith en France, Forest National en Belgique. À Charleroi, l’événement aura lieu à ciel ouvert.

La situation n’est pas inédite, c’était le cas en 2015 à Namur sur le parking des casernes. Déjà en juin où le beau temps était de la partie. C’est dire si on parie à nouveau sur l’arrivée de l’été. Les choses s’étant merveilleusement bien déroulées, les sociétés d’événements namuroises Focus 5.000 et MS Conseils (Benoît Cuisinier) remettent le couvert, toujours en coproduction, pour les spectateurs carolos. Mais pas seulement.

Le succès inaltérable de Stars 80 attirera sans aucun doute un public venu d’au-delà des frontières de la ville du Marsupilami. "La mise en place sera identique à celle de Namur, explique Moïra Bauraind de Focus 5.000, on repart sur le même principe de fonctionnement, le parking 1 du Spiroudome a une capacité de 15.000 spectateurs comme celui du parking des Casernes à Namur. On peut trouver toutes les infos sur notre page Facebook Stars80Charleroi."

Côté structure, on commencera à construire tout ça une semaine avant le 22 juin. "On aura une scène de vingt mètres de largeur sur une douzaine de mètres de profondeur, comme cela se fait dans tout bon festival même si ici tout se déroule en une seule soirée. Nous aurons une quarantaine de personnes autour de la préparation. Et pour ce qui est de la partie exploitation de la soirée, on va arriver à une centaine de personnes", précise Jean-Paul Sohet, en charge de la régie générale.

La sécurité ne sera pas oubliée. On recommande au public de ne pas se présenter avec des sacs, des bouteilles, des caméras. Un coordonnateur aura une équipe sous la main pour remplir cette mission.

Sachez encore qu’un espace VIP d’un millier d’invités avec walking dinner avant le show est prévu. Ils découvriront les stars de la nuit depuis une terrasse réservée à cet effet.

Aucune séance de dédicaces programmée au moment où nous avons rencontré nos interlocuteurs qui nous annoncent toutefois que Benny B a signé une date unique spécialement pour Charleroi. Il rejoint pour le coup, sans oublier les danseurs et les choristes, Sabrina, Émile et Images, Patrick Hernandez, Jean-Luc Lahaye, Début de soirée, Thierry Pastor, Cookie Dingler, Julie Pietri, Jean-Pierre Mader, Pauline Ester, Joniece Jamison, Patrick Coutin, Laroche-Valmont, mais aussi les deux Belges de l’étape, Alec Mansion et Plastic Bertrand. Sûr que ça va planer sur le parking 1 du Spiroudome le vendredi 22 juin prochain !