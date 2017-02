Un crash effroyable est survenu, hier matin, sur la chaussée de Charleroi à hauteur de Strée. L’endroit est malheureusement réputé pour être accidentogène, ce qui n’empêche pas certains automobilistes de rouler à tombeau ouvert.

Selon les premiers éléments recueillis par la zone Botha, c’est un dépassement hasardeux qui a provoqué la collision frontale de ce jeudi. Un poids-lourd qui circulait en direction de Charleroi s’est retrouvé face-à-face avec deux véhicules roulant de front, l’un d’eux étant en train de doubler l’autre.

Le chauffeur du camion n’a rien pu faire pour éviter le choc et a véritablement déchiqueté les deux véhicules qui se sont immobilisés à une centaine de mètres de distance. Tant le bahut que les deux voitures ont fini dans le fossé. A l’arrivée des secours, des débris jonchaient la route sur près de 400 mètres. Si le camionneur s’en est sorti avec un poignet cassé, les deux automobilistes ont dû être désincarcérés par les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est (poste de Beaumont). Grièvement blessées, les victimes ont été conditionnées sur place et transportées en milieu hospitalier. Le Dr Philippe Lebrun, un algologue qui officiait pour l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi et qui consultait notamment à la clinique de la douleur du Centre de Santé des Fagnes de Chimay, est malheureusement décédé de ses blessures peu après son admission à l’hôpital Vésale.