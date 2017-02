C’est l’histoire d’un petit gars de Sibret qui évoluait, il y a six mois encore, dans le club de son village en P2 et qui, après un passage à Longlier (division 3 amateurs), se retrouve désormais avec un contrat avec le Sporting de Charleroi. Et même si, dans un premier temps, il va bien s’entraîner avec le groupe des U21, si vous faites un rapide calcul, vous vous rendez compte que notre homme vient de grimper de six divisions en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire.

"C’est un rêve qui se réalise", explique un Tom Roland qui a encore du mal à se rendre compte de ce qui lui arrive. "Tout s’est passé tellement vite. Depuis quelque temps, un agent suivait mes prestations et m’a proposé au Sporting de Charleroi. La semaine dernière, je suis allé passer des tests durant trois jours avec les Espoirs et ils ont estimé que j’avais rempli les critères pour être repris. On m’a donc proposé une convention qui court jusqu’au 30 juin avec dans les options, celles d’obtenir un contrat pro."

Dans la vie de tous les jours, cela va engendrer quelques changements en passant à cinq entraînements par semaine et le match le lundi soir. Mais côté pratique, le Sibretois a déjà pensé à tout. "J’ai mon appartement à Liège donc, c’est moins de kilomètres que redescendre à Longlier. (rires) Et puis, on ne passe pas à côté d’une telle opportunité. Je prends ça comme une formation de six mois avec l’envie de prouver que je peux apporter quelque chose au club. Et pourquoi ne pas suivre les traces d’autres joueurs de la province qui ont prouvé que même en venant du Luxembourg, l’on peut réussir en D1. Ceci dit, j’ai bien les deux pieds sur terre grâce à mon encadrement et notamment mon père; et je sais que le chemin est encore très, très long avant d’y arriver. En tout cas, l’envie est là et je ferai tout pour y arriver."

Même s’il devrait côtoyer régulièrement des joueurs du noyau A qui viendront jouer en Espoirs, Tom Roland ne pourra être repris dans le groupe de Felice Mazzù puisqu’il a rejoint le club après le mercato. Mais de toute façon, rien ne sert de brûler des étapes. Mais si des étapes, il en a déjà brûlé un paquet en six mois à peine.