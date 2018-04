On vous a parlé il y a deux semaines du couple Navez, dont la maison à l’impasse Garouille est peu à peu en train de sombrer dans la Haine, à Anderlues. Une dizaine de numéros plus haut, rue de Nivelles, Jean-Pierre Gallez, lui, voit son domicile sombrer depuis 2013. On est allés sur le terrain faire un tour du quartier, et près d’une maison sur deux présente des signes d’effondrement !

Rue d’Espagne, Debiseau, Garouille, Nivelles… le constat est alarmant. "D’après mes premières estimations, une trentaine de maisons pourraient être concernées", s’inquiète Fabrice Dermine, politique local qui sera sur la liste Gauche. "On dirait bien que tout le quartier est en train de bouger."

Un rapport de la Région wallone pour le domicile de Jean-Pierre Gallez, rendu en 2014, indique qu’il n’y a pas de galeries de mine à proximité. Il est question d’un "phénomène superficiel d’affaissement de terrains meubles de nature sableuse". En gros : que le problème est limité au bâtiment de Gallez, à cause de sa gouttière qui n’est pas reliée à l’égout et coule sur la route. Une explication aussi avancée par le collège communal. "Mon expert m’a dit qu’il faudrait qu’elle débite 3.000 litres à l’heure pour causer ces dégâts… Je suis en justice avec la commune depuis des années à ce sujet."

© van Kasteel



Malgré ce rapport, force est de constater que de nombreuses façades, murs de jardins et abords de voiries ont clairement subi des dégâts. Toujours impasse Garouille, des voisins témoignent : "on a acheté il y a trois ans avec mon compagnon, il y avait déjà quelques fissures mais on ne s’inquiétait pas. Puis on a voulu faire une nouvelle chambre et un garage pour 60.000 €, mais on a annulé, ça ne sert à rien si on doit évacuer dans 5 ou 10 ans."

À une vingtaine de mètres de chez les Navez, rue d’Espagne, un habitant explique que ça fait quelques années que sa "maison bouge aussi". Même rue, deux numéros plus haut, la façade est fissurée de bas en haut : "Je n’ai jamais osé me plaindre, je ne sais même pas à qui… Mais c’est de pire en pire", témoigne le propriétaire. Il n’a pas envie de s’engager dans un bras de fer judiciaire. "J’espère que ça tombera après ma mort."

Même constat en remontant la route, avec un mur qui présente une fissure large de 2 centimètres. Et arrivé à la rue de Nivelles, une dizaine d’habitations au moins ont des craquelures sur les façades, autour des fenêtres ou carrément sur tout le pignon.

"Ma théorie, c’est que quand on a fait la nationale, l’eau qui s’enfuyait vers Fontaine-l’Evêque n’a plus pu passer et a donc commencé à couler vers la Haine à la place", dit Jean-Pierre Gallez. Les filets d’eau qui coulent du cratère qui était autrefois le jardin des Navez ne sont pas, a priori, pour le contredire.

© van Kasteel



Le constat semble si alarmant sur le terrain que Fabrice Dermine l’a soulevé au dernier conseil communal. Nous avons également tenté de joindre le bourgmestre à ce propos. Sans réaction. Et c’est bien le problème : aucun d’entre nous n’est géomètre, ni expert. Personne au collège ne l’est non plus… et s’il y avait dans ce quartier un problème de glissement de terrain qui risque de toucher des centaines de personnes ? L’absence d’inquiétude ou de mots rassurants à la suite d’une analyse est difficile à avaler.

Les habitants, eux, ne comptent pas attendre de devoir être évacués, comme les familles Gallez et Navez. Il est prévu qu’au cours des prochains mois, ils s’allient tous derrière un seul et même expert géomètre, et prennent tous un même avocat. C’est déjà le cas pour les deux foyers expulsés.