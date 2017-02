Les jeunes ont pris la fuite à la vue des policiers.

Une équipe du trafic routier de la police locale de Charleroi a croisé la route de trois jeunes individus, vendredi dans le centre-ville. A la vue du combi, les suspects qui n'avaient manifestement pas la conscience tranquille, se sont enfuis à toutes jambes. Les inspecteurs ont pu alpaguer le trio qui faisait en fait partie de la « bande du métro », un groupe de jeunes délinquants qui multiplie les méfaits ces dernières semaines.

L'un d'eux avait d'ailleurs des mesures probatoires à respecter, dont celle de ne plus fréquenter cette bande. Il a donc été ramené au poste et déféré au parquet de Charleroi. Le deuxième, lui, s'est rebellé, ce qui lui a valu également un tour au cachot. Enfin, sur le troisième suspect, les policiers ont découvert une série d'objets provenant de divers vols ainsi que d'un arrachage de sac commis le jour même à la rue Bierchamps à Marcinelle sur une dame de 72 ans. Bref, les trois larrons ont été interpellés et présentés au parquet de Charleroi qui devait décider de leur sort ce samedi.