Le pneu d'un poids lourd a éclaté, ce lundi matin, sur l'autoroute E42 à hauteur de Viesville, dans la province de Hainaut.

Le camion, qui abordait un viaduc, a arraché les barrières de sécurité et s'est immobilisé, l'arrière de la remorque au-dessus du vide. On ne déplore pas de blessé mais des embouteillages importants se sont formés. L'accident est survenu vers 08h00, dans le sens Liège-Mons. Selon les forces de l'ordre, un pneu du poids lourd a éclaté alors qu'il abordait le viaduc de Viesville. Le camion a alors dévié de sa trajectoire vers la droite et arraché plusieurs mètres de glissière de sécurité. Il s'est finalement immobilisé avec l'arrière de la remorque au-dessus du vide.

Par chance, l'accident n'a pas fait de blessé. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus pour baliser et sécuriser les lieux. La bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence ont été fermées à la circulation. Plusieurs kilomètres d'embouteillages se sont formés en direction de Mons, ainsi que sur l'autoroute A54. Le dépannage du camion pourrait prendre plusieurs heures.