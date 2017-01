Un accident s'est produit sur l'autoroute E42 à Gouy-lez-Piéton (Courcelles), ce vendredi matin.

Des ouvriers qui travaillaient sur un chantier ont pu extirper les deux victimes de leur véhicule qui prenait feu. Les deux personnes étaient blessées et ont été transportées en milieu hospitalier. Un jeune homme et sa mère circulaient en direction de Liège lorsqu'un camion a, semble-t-il, déboité subitement devant eux. Le conducteur a donné un coup de volant et sa voiture a percuté la berme centrale avant d'être projetée au milieu d'un chantier mobile. Dans sa course, le véhicule a heurté une camionnette et a aussitôt pris feu.

Témoins des faits, les ouvriers se sont portés au secours des victimes et les ont extirpées de l'habitacle. La voiture, dont le réservoir avait éclaté, a pris feu quelques instants plus tard.

Avertis des faits, les pompiers de Charleroi et de La Louvière sont descendus sur les lieux et ont procédé à l'extinction des flammes. Les victimes, blessées, ont été prises en charge et transportées en milieu hospitalier.