Durant cette "sortie", l'un des enfants met la main sur un sac à proximité de la route. Dedans, il y trouve une enveloppe avec de l'argent à l'intérieur, des billets plus exactement... pour une valeur de 600 euros. Sans tergiverser, Adam apporte l'objet à son institutrice tout en lui expliquant où il l'avait trouvé. "Il n'a pas eu le réflexe ou l'idée de prendre un billet discrètement. Ça me rend fière car je vois que l'honnêteté est là !", s'est d'ailleurs réjouie cette dernière au micro de Bel RTL.



A l'intérieur du sac se trouvent également les documents d'identité de son, ou plutôt sa, propriétaire. L'enseignante a alors pris la décision de la contacter via Facebook. Jessica, le prénom de la propriétaire du sac de 35 ans, n'en croit pas ses yeux. Il faut dire qu'elle a été car-jackée le 31 janvier dernier et n'espérait plus voir revenir son sac et ses documents. "Je ne m'y attendais pas du tout. Plus les jours passaient, plus je me dis que je ne retrouverai plus rien. Je suis très contente. C'est gentil à cette dame de m'avoir contactée et d'avoir laissé le sac intact. A l'heure actuelle, l'honnêteté des gens devient très rare."

Ce lundi, Jessica est allée récupérer son bien dans la salle de classe du petit Adam pour remercier les enfants de leur bienveillance.