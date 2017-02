Après le buzz de Matthew Lee, un musicien polonais met à nouveau le feu au terminal.

Le terminal du Brussels South Charleroi Airport est-il en train de devenir « the place to be seen » pour les musiciens du monde entier ? En moins d'une semaine, en tout cas, deux pianistes ont fait le tour de la toile en improvisant un morceau sur le piano mis à la disposition des voyageurs. Matthew Lee, un artiste italien, a lancé cette nouvelle mode en jouant un morceau endiablé, digne de Jerry Lee Lewis. Sa vidéo a été vue plus de 550.000 fois et a fait l'objet de près de 5000 partages sur Facebook. Bref, une fameuse pub pour ce musicien méconnu chez nous mais qui a d'ores et déjà été félicité par le BSCA.









Ce buzz a d'ores et déjà fait des émules puisque cette fois, c'est un duo de musiciens polonais qui ont fait le show dans le terminal de l'aéroport. Lors de cette improvisation à quatre mains, Bartlomiej Szopinski et son partenaire ont à nouveau fait swinguer les passagers. A quand des soirées musicales au BSCA ?