Un enfant de 11 ans a été blessé à la jambe jeudi après-midi alors qu'il empruntait un escalator du centre commercial Rive Gauche de Charleroi.

Selon la police locale, il s'était assis sur la rampe de l'escalier mécanique et sa jambe s'est coincée entre l'escalator et le verre. Il souffre d'une plaie ouverte et a le tendon d'Achille sectionné. Les faits se sont produits vers 13h30, au dernier étage du centre commercial. Selon la police locale, l'enfant, originaire de Lillois (Braine-l'Alleud) aurait enjambé la rampe de l'escalator pour s'y asseoir. Lorsqu'il est arrivé en haut de la machine, sa jambe s'est coincée entre l'escalator et le verre. Sa maman, qui ne l'avait apparemment pas vu monter sur celui-ci, s'est précipitée pour l'empêcher de chuter.

Avertis des faits, les secours se sont rapidement rendus sur place et ont pris l'enfant en charge. Selon la police locale, il souffrirait d'une plaie ouverte et aurait le tendon d'Achille sectionné. Emmené en milieu hospitalier, il devait subir une opération en urgence mais les nouvelles seraient plutôt rassurantes.

Contacté par l'agence Belga, Thomas Cornil, directeur du centre commercial Rive Gauche, ne connaissait pas encore les circonstances exactes de l'accident. "Les images de vidéosurveillance ont été confiées à la police. Celles-ci seront analysées et permettront sans doute de savoir ce qu'il s'est passé. Quoiqu'il arrive, qu'il s'agisse d'un comportement dangereux du mineur ou d'une autre responsabilité, nous allons réfléchir à ce que ce type d'accident ne puisse plus arriver. Nous prendrons également contact avec les parents mais le principal, c'est que les nouvelles soient rassurantes pour ce jeune garçon".