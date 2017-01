Matthew Lee s'est lancé dans une impro déjantée qui fait le buzz sur le web.

Matthew Lee est un musicien italien méconnu en Belgique. Pianiste, chanteur et compositeur, cet artiste a fait escale à l'aéroport de Gosselies (BSCA) ce lundi. La veille, il avait donné un concert à Cambrai et regagnait sa terre natale pour la suite de sa tournée. En attendant l'avion, Matthew Lee et sa bande n'ont pas hésité à mettre l'ambiance dans le terminal, en utilisant le piano mis à la disposition des passagers. Le musicien, accompagné de ses amis aux percussions, s'est lancé dans une impro endiablée à la Jerry Lee Lewis, pour le plus grand plaisir des spectateurs. En deux minutes à peine, le groupe a mis le feu au BSCA. Une prestation qui s'est terminée sous les applaudissements.