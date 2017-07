Une patrouille de police a été prise à partie par un individu lors d'une intervention pour un différend familial à Marcinelle (Charleroi), samedi après-midi.

L'auteur de la rébellion a porté des coups de tête et de pied aux inspecteurs avant de mordre l'un d'entre eux au bras. Le suspect a été relaxé par le parquet. La police locale de Charleroi avait été requise vers 17h00 à la rue du Berceau à Marcinelle afin de régler un différend familial, indique son porte-parole. L'un des individus présents a été invité à quitter les lieux par les inspecteurs mais celui-ci s'est rebellé et a porté des coups de tête et de pied aux intervenants. Lorsque les policiers ont voulu le maîtriser, l'auteur, en état d'ébriété, a mordu l'un d'entre eux au bras.

Placé en cellule de dégrisement, l'intéressé a été entendu avant d'être relaxé par le parquet de Charleroi.

Le policier mordu a quant à lui subi une prise de sang. Il devra effectuer une ponction sanguine de contrôle dans trois mois afin de vérifier qu'il n'a contracté aucune maladie.