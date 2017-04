Le jardinier qui a perdu le contrôle de son engin a été blessé.

Un accident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques est survenu ce jeudi matin, à Gilly Sart-Culpart. Un ouvrier chargé de l’entretien des espaces verts a malencontreusement perdu le contrôle de son tracteur-tondeuse qui a chuté quelques mètres plus bas sur les voies du métro.

Par chance, aucune rame ne passait à ce moment. Les caténaires ont retenu l’engin qui aurait pu tomber plus bas encore, sur d’autres rails. Selon les TEC Charleroi, la circulation du métro a été immédiatement arrêtée entre Gilly-Métro et Gilly-Soleilmont. Le jardinier, lui, a été légèrement blessé et transporté en milieu hospitalier.