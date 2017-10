L’auteur venait de briser une vitre pour s’engouffrer dans l’habitacle et rafler tout ce qu’il pouvait y trouver. Le voleur a été ramené au poste où se trouvait d’ailleurs la victime d’un autre vol, survenu un peu plus tôt dans la soirée. Et bingo, le préjudice était justement en possession du suspect qui a également été reconnu coupable de deux autres vols commis le 13 octobre. Difficile pour lui de nier : il a été filmé en pleine action par les caméras de la ville.





Le magistrat de garde a été avisé des faits. Cette fois, on espère que la libération conditionnelle de l’intéressé sera révoquée…

Pour une ville comme Charleroi, c’est une plaie : les vols dans les véhicules sont nombreux, mais souvent le fait d’une petite poignée d’individus qui écument les voitures par dizaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h50, un SDF toxicomane et multirécidiviste a encore été pincé par la police locale de Charleroi, grâce au concours d’un témoin.