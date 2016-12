La magie de Noël n’a manifestement pas ensorcelé tout le monde, en ce samedi de réveillon.

Un individu s’est ainsi posté sur le parking du centre commercial Bellefleur et a espionné les allées et venues depuis sa voiture. Il a alors repéré une dame de 37 ans qui venait de sortir d’une agence bancaire pour y prélever de l’argent. L’auteur est sorti de l’habitacle et s’est dirigé droit sur sa victime à qui il a tenté d’arracher son sac à main. Le malfrat ne s’attendait sans doute pas à une telle résistance de la jeune femme qui ne s’est pas du tout laissée faire.

Il a alors sorti un taser de sa poche et n’a pas hésité à envoyer plusieurs décharges à la victime. Il a ensuite pris la fuite, regagnant son véhicule pour quitter les lieux sur les chapeaux de roues. Avertie des faits, la police locale de Charleroi a acté la plainte de la préjudiciée. Une enquête est ouverte.