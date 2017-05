Une péniche a malencontreusement heurté l'écluse de Viesville, ce lundi matin, faisant sortir la porte de son enclave. La circulation est actuellement bloquée sur cette voie navigable. Deux grues vont être dépêchées sur place pour remettre la porte en place. Les travaux devraient durer toute la journée et sans doute une partie de la nuit. Une péniche immatriculée en Pologne a largué un peu rapidement les amarres, ce lundi matin, alors qu'elle s'apprêtait à franchir l'écluse de Viesville, sur le canal Charleroi-Bruxelles. Selon la direction générale des voies hydrauliques du Service Public de Wallonie, la porte de l'écluse est sortie de son enclave. Deux grues et du personnel vont donc être dépêchés sur place afin de soulever ces portes coulissantes et les remettre en place. L'opération devrait prendre la journée et sans doute une partie de la nuit.

Tout est mis en oeuvre pour que la circulation reprenne ses droits mardi matin, a assuré Fabrice Henry, architecte pour la direction générale des voies hydraulique. Fort heureusement, le trafic est relativement faible en cette journée du 1er mai.