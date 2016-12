Un individu armé d'un couteau a braqué une boulangerie de Rance (Sivry-Rance), lundi en début de soirée. L'auteur a forcé la caissière à se coucher au sol et s'est emparé de la caisse.

Un vol à main armée a été commis dans une boulangerie de la rue Pauline Hubert à Rance, lundi vers 17h40, renseigne le parquet de Charleroi. L’auteur avait abaissé sa capuche sur la tête, portait des lunettes de soleil et un passe-montagne. Muni d'un couteau, il a menacé la caissière qui lui a répondu : « Non pas encore une fois ». Le malfrat a rétorqué : «Si, ouvre la caisse » et s'est emparé de l’argent.

Avant de quitter les lieux, il a forcé la victime à se coucher au sol. Avertie des faits, la police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut) est descendue sur les lieux. Une enquête est ouverte.