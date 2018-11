L’accord porte à ce stade sur le fond, aucune décision n’a encore été prise pour la répartition des compétences au sein du futur collège. Pour former cette coalition, le bourgmestre Paul Magnette dit avoir tenu compte des résultats électoraux : "Dans un premier temps, c’est logiquement que je me suis tourné vers le PTB avec lequel nous n’avons pas trouvé d’accord. L’olivier s’est imposé comme la meilleure alternative."





Quelle tactique le bourgmestre compte-t-il développer pour mettre en œuvre le projet commun ? Si en foot on connait le 4-4-2 ou le 5-2-3, la coalition actuelle jouait en 7-2-2, soit 7 échevins PS et 2 pour chacun de ses partenaires MR et CDH.





A partir de décembre prochain, l’équipe évoluera-t-elle en 9-1-1? "Ce sera plutôt de cet ordre là" a confié Paul Magnette.





Les trois partenaires présenteront ce jeudi soir leur projet de majorité à leurs instances, qui devront l’approuver. Ensuite on entrera seulement dans la composition proprement dite du collège : épilogue attendu en début de semaine prochaine où tout sera communiqué dans le détail.