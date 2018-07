Un incendie s'est déclaré, dimanche à l'aube, dans un appartement au sixième étage d'un immeuble de Châtelineau (Châtelet).

Alors que les pompiers tentaient de sauver l'occupant avec la grande échelle, un "flash over" (embrasement généralisé éclair) s'est produit, brûlant l'un des sapeurs et entraînant la chute de la victime qui est décédée sur le coup. Les faits se sont produits peu avant 06h00 ce dimanche, dans la cité Leburton à Châtelineau. Un incendie s'est déclenché pour une raison encore indéterminée dans un appartement au dernier étage d'un immeuble.

Alertés, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est se sont rendus sur place et ont hissé leur grande échelle pour tenter de sauver l'occupant, piégé dans sa chambre en flammes. Alors qu'un pompier essayait d'aider la victime à grimper sur l'échelle, un phénomène de "flash over" s'est déclenché. "La boule de feu a atteint notre collègue dont la veste a pris feu et le casque a fondu", explique le major Michel Méan, porte-parole de la ZOHE. "L'homme qui dirigeait l'échelle a donc pris la décision de l'écarter de la façade. Notre collègue qui tenait la victime à bout de bras n'a pu la retenir, vu sa corpulence. L'occupant de l'appartement est malheureusement tombé du sixième étage".

Brûlé, le pompier a été transporté à l'IMTR de Loverval mais a déjà pu quitter les urgences. Il sera pris en charge par une cellule psychologique, à l'instar du conducteur de la grande échelle.

Le parquet de Charleroi, qui est descendu sur place, a désigné un expert pour déterminer les causes de l'incendie.