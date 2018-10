Diane aimait se rendre à la gare à pied mais n'ose plus à cause de Masro

Le 22 août dernier, Masro, un homme en séjour illégal, a commis deux agressions en dix minutes. La première fois, il s'est approché d'une habitation dont la fenêtre était ouverte et a interpellé Marie, l'occupante de 64 ans, pour lui demander un verre d'eau. Quand celle-ci s'est penchée, il en a profité pour lui arracher sa chaîne en or et son pendentif.

Masro a continué sa petite virée délinquante pour se rendre dans la rue de Dampremy à Charleroi. Il a repéré Diane, une piétonne, et a tenté de lui arracher son sac. Mais la victime s'est défendue bec et ongles et le voyou a dû s'enfuir bredouille. Grâce à sa description, la police a eu tôt fait de l'interpeller. L'intéressé a tenté de nier les faits, mais il était toujours en possession de la chaîne en or volée à Marie.

Détenu depuis lors, Masro a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour ces vols avec violence. Diane, qui s'est constituée partie civile, lui réclame 5000 euros. « Il a brisé le meilleur moment de ma journée », a-t-elle expliqué, les mains tremblantes. « Je me lève tous les matins à 5 heures pour me rendre au travail à Bruxelles. Et j'adorais me rendre à la gare à pied et profiter du lever de soleil. Depuis les faits, je prends le bus et je suis sans arrêt sur mes gardes. Quand je vois un homme un peu suspect, j'angoisse ».

Pour le parquet, les faits sont graves et nécessitent une peine de prison de 2 ans fermes. Me Poisson, conseil de Masro, plaide pour sa part le sursis pour ce qui excède la détention préventive. « Je peux comprendre ce que la victime ressent, mais réclamer 5000 euros à mon client, c'est excessif. Il n'y a pas de certificat médical prouvant une quelconque incapacité ». Me Poisson a précisé qu'en outre, son client avait un casier judiciaire vierge et qu'il regrettait ses actes. Jugement dans 15 jours