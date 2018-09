On ne déplore pas de blessé.

Un incendie s’est déclaré au n°31 de la rue du Spinois à Baulet (Fleurus), ce mardi vers 7h30. Selon les premiers éléments, un feu de cheminée s’est communiqué à la toiture qui a percé sous l’effet des flammes. Avisés des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place et ont rapidement circonscrit le brasier.

On ne déplore aucune victime mais les dégâts matériels ainsi que les dommages causés par les eaux et les fumées sont importants. La police locale de la zone Brunau s’est quant à elle rendue sur les lieux pour sécuriser l’accès à la rue du Spinois et dresser le constat d’usage.