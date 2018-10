Bertrand n’est certainement pas le plus adroit des hommes. Le 20 septembre 2017, il a voulu s’attaquer à un magasin "Mr Bricolage". Et pas n’importe lequel : celui de son quartier, où il avait l’habitude de mendier et dont il était connu du personnel. D’ailleurs, lorsqu’il a traversé le parking d’un pas déterminé, partiellement emmitouflé sous un bonnet et une écharpe, une de ses connaissances l’a reconnu et même salué. Peine perdue pour l’anonymat…

Cela n’a toutefois pas empêché Bertrand de s’engouffrer dans le magasin et de braquer les caissiers avec une arme. À blanc, certes, mais lorsqu’on est pointé par un revolver, on ne s’en rend pas forcément compte. D’ailleurs, l’une des victimes a conservé des séquelles psychologiques.

Si Bertrand a pu s’emparer de la caisse, il n’est pas allé bien loin. Pris en chasse par le gérant et un témoin, il s’est fait maîtriser à 300 mètres du magasin. "J’avais faim", a-t-il expliqué aux enquêteurs. Mais pour le parquet, il y a peut-être une autre explication : celle d’une dette de 85 euros envers une tierce personne qui, ce jour-là, avait visiblement décidé de récupérer son dû. "Il a déjà été condamné à plusieurs reprises et, lorsqu’il s’est présenté à la maison de Justice, il sentait l’alcool", a précisé le substitut Verbrigghe.

Manifestement, boire est une habitude pour Bertrand qui, le jour de son procès, s’était enfilé quelques bières pour se donner du courage. Ce que n’a pas manqué de relever le juge à qui, par hasard, il avait demandé son chemin dans le palais de justice. Maladroit, on vous l’a dit…

Le juge a tenu compte des antécédents du prévenu pour le condamner à une peine de 5 ans de prison. Il obtient toutefois le sursis probatoire et devra donc respecter une abstinence totale d’alcool.