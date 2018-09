Mohamed nie les faits alors qu'il a été trouvé en possession du butin

Tout navetteur qui prend le train à la gare de Luttre et laisse son véhicule sur le parking espère le retrouver en un seul morceau, lorsqu'il revient du travail. Malheureusement, pour une quinzaine d'automobilistes, la nuit du 23 au 24 août a été mise à profit par un voleur pour fracturer leur vitre et leur chaparder des effets personnels.

Mais l'enquête sur ces vols en série a rapidement rebondi grâce à un passant qui promenait son chien. Ce dernier avait appris qu'une amie s'était fait voler son vélo électrique blanc. Et justement, Mohamed se baladait sur ledit vélo, toujours dans les parages de la gare. Le témoin l'a immédiatement alpagué et a même menacé de lâcher son chien. Mohamed lui a donc abandonné la bicyclette et a quitté les lieux.

Quand la police l'a pincé, il était en possession de trois sacs contenant des PC, des GSM, divers objets de valeur. Bref, le butin des vols commis quelques heures plus tôt. « J'ai pas volé, je le jure », a-t-il expliqué ce jeudi au tribunal correctionnel de Charleroi. « J'ai consommé de la drogue avec deux autres personnes dans un appartement de Pont-à-Celles. Ce sont eux qui m'ont donné les sacs et qui m'ont demandé d'aller à Charleroi pour revendre les objets car ils n'osaient pas ».

Ces explications ont fait bondir le parquet. « Ca ne tient pas la route », a rétorqué le substitut Vervaeren. « Il est pris avec le butin et un sac contenant une clé à molette. Sur les caméras de surveillance, on aperçoit un homme seul, avec des vêtements qui correspondent aux siens. Et deux témoins l'ont vu traîner auprès des voitures. En plus de cela, il est déjà connu des services : en 2010, il a pris 15 mois pour des vols avec effraction. Et encore 30 mois en 2012 pour trafic de stups. Ici, il reconnait à tout le moins vendre le produit de vols pour consommer de la drogue. Cette fois, je requiers 40 mois de prison. »

Me Beia, conseil de Mohamed, concède que les éléments sont accablants. « Mais son récit n'est pas invraisemblable. On n'a jamais retrouvé de pull à capuche, alors que l'auteur filmé par les caméras en portait un. Et fracturer 15 véhicules en un laps de temps aussi court, ça n'est pas possible pour une personne seule », a plaidé l'avocat qui sollicite la disqualification en recel et, au bout du compte, une peine de travail. Jugement dans 15 jours.