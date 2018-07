Charleroi

L’aéroport de Charleroi n’en finit pas de battre des records. Au regard des résultats de l’année passée, BSCA connaît une hausse de l’ordre de 5 % par rapport à juin 2017.

Durant le mois de juin, quelque 715.629 voyageurs avaient transité par l’aéroport carolo, contre 682.755 voyageurs enregistrés en juin 2017.

En juin 2018, le top des destinations était le Sud, et plus précisément le pourtour méditerranéen, Espagne en tête, suivie de l’Italie, de la France et enfin du Maroc. Les pays de l’Est ont aussi la cote avec la Pologne. Avec l’arrivée d’Air Belgium sur le sol carolo, il est désormais possible de se rendre en vol direct vers Hongkong.