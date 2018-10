L'ex-avocat soupçonné d'avoir détourné 1,7 million d'euros plaide le sursis total.

Combler son sentiment de solitude en « achetant » ses amis avec l'argent des autres : voilà le résumé des mauvaises années de Benoît Parmentier, ex-avocat du Barreau de Charleroi. Spécialisé dans les administrations provisoires, l'homme de loi, en qui ses clients avaient toute confiance, n'a pas hésité à piocher dans les comptes de personnes en difficultés, qu'elles soient financières, physiques ou psychologiques. Ceux qu'il était sensé remettre sur les rails en gérant leurs dépenses. Au lieu de cela, il s'est offert des biens de luxe à leurs frais : montres et stylos de marque, collection de chaussures, voiture neuve quasi chaque année, restaurants, bijoux Cartier, ceintures Hermès, etc.

Le 14 mai 2013, le Bâtonnier carolo a tiré la sonnette d'alarme et dénoncé les faits au parquet. Il venait d'être alerté d'un mouvement bancaire de 35.000 euros depuis le compte d'un administré de Benoit Parmentier...pour acheter un 4X4 Volvo. L'enquête a rapidement démontré de multiples anomalies sur la centaine de comptes gérés par l'avocat. Au décompte final, le parquet en est arrivé à la somme colossale de 1,7 million d'euros, dont 700.000 euros pour une seule des victimes !

Alors que la semaine dernière, la substitut Guisset requérait 5 ans de prison ferme et une confiscation équivalente au montant détourné, Me Schonnartz a sollicité ce lundi le sursis total pour Benoit Parmentier, psychologiquement incapable de comparaître en Justice. « Il ne lui reste plus rien : plus de titre, plus d'argent parce qu'on lui a tout saisi, et plus d'amis. Il ne lui reste que l'affection de son compagnon. Ne lui prenez pas en plus sa liberté. Il a clairement peur d'aller en prison », a lancé le conseil du prévenu tout en rappelant que dans d'autres cas similaires, des avocats véreux avaient obtenu le sursis, malgré les montants détournés.

Me Schonnartz a rappelé le parcours de vie de Benoit Parmentier - difficile côté familial, compliqué d'un point de vue sentimental – qui le faisait se sentir seul constamment. « Il avait déjà entamé ses détournements, mais lorsqu'il a pris la présidence du Jeune Barreau, c'est devenu une frénésie. Il n'a cessé d'offrir des cadeaux à ses proches pour attirer l'attention sur lui». Me Schonnartz a également évoqué une « responsabilité diluée » en mettant en évidence le laxisme des Justice de Paix, notamment de Seneffe, et des contrôles très sporadiques menés par les experts. Avant de rappeler que son client était très affecté psychologiquement, au point d'avoir tenté de se suicider en 2014. Une déliquescence (alcool, médicaments) qui était déjà en marche lorsque le scandale a éclaté...

Du côté des parties civiles, on s'inquiète surtout de savoir si les victimes pourront récupérer leur dû, alors que Benoit Parmentier se dit ruiné et qu'une partie des objets saisis n'ont pas été revendus. Jugement le 3 décembre.