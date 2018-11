Comme le visage de la future majorité de Charleroi, celui de l’opposition se dessine : il sera marqué par deux tempéraments diamétralement opposés, un PTB à l’extrême gauche avec neuf sièges, et une droite majoritairement composée du MR avec ses six élus, et à la droite de sa droite, un représentant du Parti populaire.

Pour chacune de ses formations politiques, une même ambition et une même stratégie cependant : exercer un contrôle sans concession sur la majorité, et dès que l’occasion se présentera, lui mener la vie dure.

Sofie Merckx s’en est expliquée dès le lendemain de l’échec des négociations avec le PS de Paul Magnette : son groupe ne laissera rien passer. Dans un post sur les réseaux sociaux, l’échevine sortante de l’Urbanisme et du Logement Ornella Cencig (MR) ne dit rien d’autre. Elle reproche au bourgmestre et chef de file du PS d’avoir "bypassé toute rencontre avec son parti, en dépit de 12 années de participation constructive au pouvoir. Je peux comprendre qu’il ne nous ait pas choisis. Mais un bon choix ne s’opère qu’après avoir consulté tous les partenaires possibles", nous confie-t-elle. "Ce qui n’a pas été le cas."

Député régional, Nicolas Tzanetatos (MR) renchérit. Son regret ? Le caractère peu incisif de la campagne de son groupe, "où nous n’avons sans doute pas mis assez au jour ce qui nous différencie du PS en raison du projet commun de ville que nous portions ensemble".

Dès le 19 novembre prochain où le conseil communal aura à se prononcer sur le budget 2019, les tensions politiques devraient apparaître de manière plus marquée. Ce qui promet bien du plaisir.

Dans cette configuration politique à venir, le chef de groupe du MR pourrait changer. Un échevin sortant ou Nicolas Tzanetatos pourraient ainsi succéder à leur président de parti Olivier Chastel. "Ce n’est pas encore défini", indique Cyprien Devilers.

Décantation prévue à partir de la semaine prochaine.